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Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Туле, есть пострадавшие
Украинский беспилотник потерял управление и врезался в многоэтажку в Туле, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.
«Над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», – указал губернатор региона Алексей Дюмин.
Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве рассказали о ликвидации еще девяти БПЛА. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов, летевших на столицу, уничтожили в Подмосковье. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.
Позднее над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, также обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.
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