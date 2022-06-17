Национальные подворья, скачки и 120 килограммов чак-чака: как Казань отметит Сабантуй

В Казани полным ходом идет подготовка к традиционному народному празднику Сабантуй, который состоится 19 июня. В этом году праздничные мероприятия пройдут на четырех городских площадках, главной из которых станет Березовая роща возле поселка Мирный. Национальные подворья, старинные традиции, татарские угощения, ярмарка изделий ручной работы, спортивные состязания и концерт с участием звезд татарской эстрады — это лишь немногое, что подготовили для гостей мероприятия.

«Татарский народный праздник — это традиционный праздник, который стремится отметить вся республика. Все, что связано с традициями районов Татарстана, раскрывается на этой площадке. Поэтому Сабантуй превращается в интернациональный праздник: ведь народы, проживающие в республике, дружно празднуют его», — рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

На протяжении 12 лет Березовая роща поселка Мирный является традиционной площадкой для проведения народных гуляний. Ежегодно сюда съезжаются до 50 тыс. казанцев. Поэтому каждый год организаторы видоизменяют площадку, а также существенно модернизируют программу.

Так, для празднования Сабантуя ежегодно разрабатывается брендбук, который передает национальный колорит татарского народа. В этом году на стилизованных флагах изображена молодая девушка в традиционном татарском костюме.

«Разработка брендбука — одно из нововведений организации празднества. Также в год цифровизации было принято решение о создании специального штрих-кода, который дает возможность ознакомиться заранее с программой и схемой мероприятия. Каждый автобус, двигающийся по маршруту к площадкам празднования Сабантуя, будет оснащен таким кодом», — отметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

Весь национальный колорит воплотился на 11 подворьях, подготовленных 11 районами Республики Татарстан. Каждый из них превратил свою площадку в нечто уникальное, наделив ее национальными особенностями и символами родного края.

«Каждая площадка уникальна — районы стараются удивить и вместе с тем показать свою культуру. Важно отметить, что не только районы, но и целые города принимают участие в подготовке Сабантуя. В частности, город Зеленодольск участвует в организации праздника», — поделился Марат Закиров.

Так, на площадке Зеленодольского района гостей будет встречать персонаж Каюм Насыри. На веранде дома он предложит продегустировать чайные напитки по собственным рецептам из трав, растущих на территории республики. А подворье Буинского района подготовило для гостей празднества татарскую национальную избу.

«Это не бутафория, это настоящие деревянные дома. Если в первые годы празднования эти площадки разбирались, то впоследствии было принято решение, что их нужно оставлять так. Каждый район строит такие площадки за свой счет. Для наших гостей — это уникальная возможность познакомиться с деревенским бытом и укладом», — отметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

На подворье Арского района гости смогут увидеть уголок кожаной мозаики и попробовать татарские угощения, приготовленные в уникальной печи на колесах. В Кукморе будет представлена экспозиция известных кукморских валенок и сковородок. На подворье Лаишевского района гостей будет ждать дом с орнаментной резьбой и внутренним убранством, отражающим жизнь и быт русского народа.

«На протяжении нескольких лет здесь находится музей, демонстрирующий историю русского народа. В сокровищнице экспозиции находится уникальный русский национальный костюм — ему более ста лет. Это самый дорогой сарафан: он отделан золотой нитью и раньше стоил как целая корова. Мы очень гордимся тем, что смогли найти его и пополнить тем самым экспозицию, ведь таких одеяний уже практически не осталось», — рассказала заведующая Никольским сельским домом культуры Лаишевского района Ирина Комиссарова.

Отметим, что в подготовке подворья и площадки народных гуляний участвует более 500 рабочих. Около 90 человек были задействованы на монтаже главной сцены майдана и установке сценического оборудования. На подворьях гостей празднества будет ждать 50 ремесленников. А на сцене выступят около 1000 артистов и творческих коллективов республики.

Помимо ярмарок, народных забав и вкусных угощений на Сабантуе пройдет концерт с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов со всей республики. Помимо этого, в концертной программе примут участие звезды татарской эстрады Рафис Калимуллин, Рустем Насыбуллин, Раиль Садриев и Мунир Рахмаев.

«Как подсказали нам коллеги по туризму: загрузка максимальная, поэтому мы ожидаем огромное количество гостей на празднование Сабантуя», — поделился начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

На территории Казани в этом году Сабантуй состоится в Дербышках, на озере Лебяжье и поселке Мирный. Также праздничные мероприятия пройдут на Казанском ипподроме. 18 июня здесь состоится одно из самых зрелищных состязаний — конные скачки. Начало мероприятия запланировано на 16:00.

Сегодня в Казани состоялась традиционная церемония сбора подарков, которые вручат батырам на Сабантуе. Участникам мероприятия, прошедшим по центру города, удалось собрать три автобуса призов. Свои подарки для победителей подготовили также Президент Татарстана Рустам Минниханов, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. Также древнюю традицию в этом году решили возродить в Дербышках.