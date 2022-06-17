От чак-чака до iPhone: В Казани собрали три автобуса подарков для батыров Сабантуя

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошла традиционная церемония сбора подарков для Сабантуя. Четыре повозки, запряженных лошадьми, прошли по улицам города, собирая дары для победителей различных соревнований на грядущем празднике. В итоге было собрано три автобуса призов, которые вручат батырам в Мирном, Дербышках и на озере Лебяжье.

«Сабантуй - это то, что у нашего народа в крови. Все мы отмечаем праздники совместно. Сабантуй сейчас проходит по всему миру. Сбор подарков - это отдельный праздник, который дружно отмечается в деревнях. Хорошо нам отметить Сабантуй», - сказал замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Повозки в сопровождении артистов, исполняющих татарские национальные песни и танцы, прошли по улицам Пушкина, Баумана, Марджани и Петербургской. Они останавливались у ресторанов и отелей, а также зданий комитетов, ведомств и министерств, где им передавали разного рода подарки: от чак-чака и кружек до велосипедов и смартфонов.

Первой точкой одной из повозок стал Казанский Кремль, где свой подарок для батыров передал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подготовил для победителей соревнований четыре iPhone. Также подарки передали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Все прошло на самом высоком уровне. Мы даже заглянули в Кремль, нам открыли ворота даже Президентской резиденции. Если в том году мы загрузили один автобус с подарками, то теперь их целых три. Люди реагируют восторженно и многие хотят поучаствовать в сборе. Хочу напомнить, что любой человек может подойти к повозке и передать подарок. Чем больше призов достанется детям, тем нам будет приятнее», - отметил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Сотрудники заведений, к которым подъезжали повозки, подготовили не только подарки, но и сами наряжались в стиле праздника, а некоторые даже представили национальный танец. После передачи подарка процессия отвечала троекратным рэхмэт и отправлялась к следующей точке.

Финальной площадкой сбора подарков стал театр имени Камала. Там же был организован праздничный концерт с национальными песнями и танцами.

«Мы перенесли деревенскую традицию, которую сохраняли наши предки, в городской формат. Мы очень надеемся, что она перерастет в огромный фестиваль и будет длиться неделю. Это показывает нашу аутентичность. Сегодня здесь собрались много гостей со всей страны. Им интересно прикоснуться к этому празднику», - заявила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

Одной из традиций Сабантуя воспользовалась и директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Она напомнила, что если девушка повяжет полотенце на праздничный посох, то скоро выйдет замуж.

«Сбор подарков на Сабантуй – это очень добрая традиция. Мы уже который год ее соблюдаем. Это обряд, который мы должны передавать из поколения в поколение. Сегодня для себя лично я подчеркнула, что если завязать полотенце на посох, то скоро выйдешь замуж. Наверное, это скоро случится», – сообщила Санникова.