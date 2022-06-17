В Дербышках планируют возродить традицию сбора подарков к Сабантую

Фото: © Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Сегодня в поселке Дербышки состоялся сбор подарков для предстоящего Сабантуя. Возрожденная традиция берет свое начало еще в VIII веке. Участники мероприятия, одетые в национальные костюмы прошли по поселку и порадовали его жителей песнями и танцами. Автор инициативы — депутат Казгордумы Дарья Санникова выразила надежду, что обряд сбора подарков вновь станет ежегодной традицией праздника.

«Я очень рада, что все наши друзья и семья Липатовского округа откликнулись на эту традицию. Мы действительно хотим, чтобы обряд по сбору подарков в наших прекрасных Дербышках, в нашем самом любимом районе, стал ежегодным», — заметила она.

Фото: © Надежда Мещерякова/ «Татар-информ»

Гулянья стартовали в ДК им. Саид-Галиева, который в 1946 году стал площадкой первого Сабантуя.

«Мы пойдем по поселку, в детско-юношеский центр, в 22-ю школу и дальше по улице Халезова. Соберем гостинцы и будем раздавать достойным батырам. Эта традиция появилась еще в восьмом веке.<...> Начнем украшать наш поселок и душу», — сказала участница ансамбля «Гөлләр» Гульшат Гарифуллина.

Сабантуй пройдет в Дербышках в это воскресенье, 19 июня. Как и 76 лет назад, праздничные мероприятия развернутся в парке Березовая роща. Кроме того, подготовка к событию пройдет в районе театра Камала и Казанского Кремля.

Напомним, что 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России. В Татарстане, в котором проживают представители более 170 национальностей, особое место всегда занимали праздники традиционной культуры и этнофестивали.