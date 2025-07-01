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Общество 1 июля 2025 11:30

Начало июля в Татарстане окажется холоднее нормы на один градус

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Начало июля в Татарстане окажется холоднее нормы на один градус
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде июля будет на один градус ниже климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Климатическая норма в начале второго месяца лета для республики в целом равняется +19,1 градуса, а для Казани – +19,6 градуса. Таким образом средние температуры составят +18,1 и +18,6 градуса соответственно.

Вместе с тем средние месячные температуры воздуха в регионе и его столице ожидаются «около климатической нормы». Последняя равняется +19,9 градуса для РТ и +20,5 градуса – для Казани.

Месячное количество осадков также должно оказаться близким к климатической норме. Это 56 миллиметров по республике и 63 миллиметра – по ее столице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в большинстве регионов страны средняя температура в июле будет примерно соответствовать норме.

«Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа… Еще один регион – самый юг Иркутской области и весь юг Дальнего Востока», – уточнил при этом метеоролог.

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