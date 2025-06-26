news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 июня 2025 14:40

Ученый-метеоролог рассказал, какой будет погода в июле в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Ученый-метеоролог рассказал, какой будет погода в июле в Казани
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С начала июля есть предпосылки к повышению температуры. К столице Татарстана приближается антициклон. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Характер погоды в июле зависит от циркуляции воздушных масс. Если будет блокирующий антициклон, то установится жаркая погода, температуры будут выше климатической нормы. При влиянии Северной Атлантики будут приходить атмосферные фронты, ливни и грозы, перепады температуры и давления», – рассказал он.

Юрий Переведенцев отметил, что сейчас погода в Казани неустойчивая. Это связано с приходом циклонов.

«Нам еще везет, потому что все обрушивается на северо-запад – грозы, ураганы, град. На нашу территорию циклоны приходят ослабленные», – сказал он.

Переведенцев также напомнил, что обычно июль бывает самым жарким месяцем в году. В норме температура в июле в Казани составляет около 21 градуса, а осадков – более 60 мм.

#прогноз погоды #юрий переведенцев #осадки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025