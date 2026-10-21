Начальника отдела Гостехнадзора в Челнах уволили из-за скандала со взятками

В Набережных Челнах по утрате доверия уволили начальника отдела Гостехнадзора по городу и Тукаевскому району, а также его заместителя. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Антикоррупционная проверка показала, что руководитель отдела не принимал мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не уведомлял работодателя о его возникновении и нарушил запрет на получение вознаграждений в связи с исполнением должностных обязанностей, говорится в сообщении прокуратуры.

Возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток бывшими должностными лицами. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось об увольнении сотрудницы полиции Набережных Челнов. По версии правоохранителей, она получала взятки от представителей диаспоры из Узбекистана. Незаконное вознаграждение выплачивали ей за ускоренную выдачу патента иностранцам, а также за предоставление сведений из государственной информационной системы миграционного учета.