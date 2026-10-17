МВД: Сотрудница полиции Челнов уволена из-за скандала со взятками от мигрантов

Скандал с получением взяток сотрудницей полиции Набережных Челнов прокомментировали «Татар-информу» в МВД по РТ. Согласно информации ведомства, оперативники отдела собственной безопасности вместе с УФСБ России по РТ установили причастность сотрудницы одного из отделов территориального ОВД к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что подозреваемая получила денежное вознаграждение за ускорение осуществления услуги по линии миграции.

Назначена служебная проверка, в результате которой сотрудница полиции была уволена из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников ОВД. При подтверждении вины бывшая сотрудница понесет наказание в установленном законом порядке, заверили в МВД по Республике Татарстан.

Ранее «Татар-информу» стало известно, что сотрудница УМВД Челнов оказывала содействие диаспоре из Узбекистана в период с мая 2025 года по сентябрь 2026-го. Злоумышленница получала взятки за ускоренную выдачу патента иностранцам, а также за предоставление сведений из государственной информационной системы миграционного учета. Женщину, а также четверых предполагаемых взяткодателей, поместили в изолятор временного содержания.