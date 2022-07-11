Начались продажи билетов на первый матч «Рубина» в Первой лиге

«Рубин» объявил о старте продаж билетов на дебютный матч в Первой лиги с московской «Родиной». Встреча состоится 17 июля в 18:00 на «Ак Барс Арене». Билеты можно приобрести на официальном сайте команды и в кассах стадиона.

Напомним, что «Рубин» по итогам прошлого розыгрыша РПЛ занял 15 место и вылетел в Первую лигу. Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков в 30 играх.

Накануне «Рубин» в последнем товарищеском матче межсезонья крупно проиграл (1:4) «Уфе» в Казани. После игры главный тренер команды заявил, что не считает казанский клуб «гиперфаворитом» предстоящего сезона в Первой лиге.