«Рубин» опять проиграл «Уфе» в Казани
ФК «Уфа» добилась крупной победы в Казани над местным «Рубином» со счетом 4:1. Команды провели на поле три тайма по 45 минут.
Таким образом, «Рубин» крупным поражением завершил серию товарищеских матчей перед стартом нового сезона в Первой лиге. Команда Леонида Слуцкого в первом туре чемпионата сыграют с московской «Родиной». Матч пройдет на «Ак Барс Арене» 17 июля.
Гости в первом тайме отличились двумя быстрыми мячами. На шестой минуте матча Жамалетдинов получил мяч в штрафной от Касинтуры и открыл счет. Буквально через минуту Камилов забил в ворота казанцев второй мяч после зрячей передачи от Ортиса — 0:2.
Казанцы через 10 минут один мяч отыграли, когда Муллин воспользовался ошибкой вратаря гостей Кукушкина и закатил мяч в пустые ворота — 1:2.
Во втором тайме голы забивала только уфимская команда. Сначала Ботака-Иобама замкнул головой подачу на дальнюю штангу с углового. Затем дубль оформил Жамалетдинов, реализовав выход один в ноль. В этом эпизоде грубо ошибся защитник казанцев Грицаенко.
В третьем тайме счет не изменился. Зато на последних минутах с поля был удален с поля форвард «Рубина» Косарев за грубое нарушение.
Рубин – Уфа – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Голы: Муллин, 17 – Жамалетдинов, 5; Камилов, 7; Ботака, 67; Жамалетдинов, 73.
«Рубин» до 90-й минуты: Исмагилов (в), Самошников, Грицаенко, Мартынович (к) (Попов, 70), Кабутов, Апшацев (Косарев, 70), Чуперка (Мусаев, 46), Зотов, Фамейе, Бакаев, Муллин (Лисакович, 70).
«Рубин» после 90-й минуты: Медведев (в), Рожков, Белорусов, Нижегородов, Фаттахов, Чумарин, Мусаев, Саплинов, Попов, Косарев, Лисакович (Моторин, 100).
Стартовый состав «Уфы»: Состав «Уфы»:Кукушкин,Ботака,Ушахин, Карп, Касинтура, Голубев (Сухов), Фищенко, Камилов, Емельянов, Ортис, Жамалетдинов