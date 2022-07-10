«Рубин» опять проиграл «Уфе» в Казани

ФК «Уфа» добилась крупной победы в Казани над местным «Рубином» со счетом 4:1. Команды провели на поле три тайма по 45 минут.

Таким образом, «Рубин» крупным поражением завершил серию товарищеских матчей перед стартом нового сезона в Первой лиге. Команда Леонида Слуцкого в первом туре чемпионата сыграют с московской «Родиной». Матч пройдет на «Ак Барс Арене» 17 июля.

Гости в первом тайме отличились двумя быстрыми мячами. На шестой минуте матча Жамалетдинов получил мяч в штрафной от Касинтуры и открыл счет. Буквально через минуту Камилов забил в ворота казанцев второй мяч после зрячей передачи от Ортиса — 0:2.

Казанцы через 10 минут один мяч отыграли, когда Муллин воспользовался ошибкой вратаря гостей Кукушкина и закатил мяч в пустые ворота — 1:2.

Во втором тайме голы забивала только уфимская команда. Сначала Ботака-Иобама замкнул головой подачу на дальнюю штангу с углового. Затем дубль оформил Жамалетдинов, реализовав выход один в ноль. В этом эпизоде грубо ошибся защитник казанцев Грицаенко.

В третьем тайме счет не изменился. Зато на последних минутах с поля был удален с поля форвард «Рубина» Косарев за грубое нарушение.

