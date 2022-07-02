«Начали с фейерверка, фейерверком и закончили»: арт-резиденция «Созвездия» закрыла сезон

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В культурном центре Пушкина Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» подвела итоги первого театрального сезона. Провести торжественную церемонию в стенах родного театра труппе не удалось по известным причинам. Тем не менее страшное для любого театра событие не стало поводом для преждевременного ухода в отпуск коллектива. До конца сезона в спартанских условиях артисты провели сдачу художественному совету резиденции очередной премьеры — мюзикла «Девушки-красавицы».

Поздравить коллектив с окончанием сезона и вручить заслуженные награды и благодарственные письма присоединились представители министерств по делам молодежи, культуры, образования и науки РТ.

«Закончился один из самых важных театральных сезонов республики. Год начали с фейерверка, фейерверком и закончили — за год было поставлено 11 премьер. Так, как воздействуем мы с вами на молодое поколение, не воздействует никто. Мы делаем с вами большое дело, которое безусловно будет продолжено», — подчеркнула заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Несмотря на оптимизм, вопрос о дальнейшей работе театра остаётся открытым. Ведь по словам заместителя министра по делам молодежи РТ Софьи Мустафиной, в стенах здания ведутся следственные работы. Только после их завершения можно будет приступить к оценке нанесённого пожаром ущерба и приступить к реставрационным работам исторического здания.

«О датах возвращения театру его былого величия до окончания следствия говорить не приходится — к началу сезона здание ещё не будет готово. Наш самый главный враг — время и погодные условия. Вы сами видите — лето выдалось дождливым. И если левое и правое крылья здания уцелели, то центральная часть, где располагалась сцена, сильно пострадала и над ней просто нет крыши», — рассказала Мустафина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Сегодня ведомствами ведутся переговоры с такими площадками, как КЦ Пушкина, КЦ Сайдаш, Тинчуринский театр, Казанский ТЮЗ о том, чтобы труппа арт-резиденции временно могла на них проводить репетиции и показывать свои спектакли.

«Это непростой вопрос — у каждого театра свои репетиции, постановки, но мы сможем сделать так, чтобы все могли работать в обычном режиме», — заметила Мустафина.

Вероятно, арт-резиденция сможет доносить до зрителя плоды своих трудов сразу с нескольких площадок — по два-три спектакля в каждой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Кроме того, арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» ведёт активную гастрольную деятельность по районам республики. Возможно, сложившаяся ситуация станет поводом развиваться активнее и в этом направлении.

«Сезон показал то, что вы востребованы. Тот продукт, который вы делаете, интересен, к вам стала приходить молодёжь. Наша основная миссия сделать искусство понятным, доступным. Ваши спектакли направлены именно на это», — обратилась со сцены к присутствующим первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Она выразила надежду, что в спектаклях нового театрального сезона будут активно задействованы нынешние воспитанники фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»: «Было бы здорово, чтобы состоявшиеся артисты на своём примере показывали подрастающему поколению важность и нужность театрального искусства».