Театр без площадки: арт-резиденция «Созвездие» готовит премьеру в «спартанских» условиях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разгоревшийся пожар в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» стал ударом для всего коллектива, однако ни при каких обстоятельствах творческий процесс не должен быть приостановлен, заявил заслуженный деятель искусств России и Татарстана, режиссер Рашид Загидуллин.

Загидуллин отметил, что было бы желание — найдется и место для репетиций, и пространство для показов спектаклей.

«Театр находится там, где есть артисты. И неважно — подвал это, улица или полноценное здание», — сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И кажется, того же мнения придерживается весь творческий коллектив театра. Потеснив техническую группу в Республиканском центре по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», которая любезно приютила артистов, молодым исполнителям нашлось место для творческих исканий.

По словам сотрудников центра, теперь здесь стало куда оживленнее и меньше свободного пространства, но как говорится, в тесноте да не в обиде.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый этаж центра превратился в небольшой импровизированный репетиционный зал. Фанерные доски вместо кулис и офисные кресла вместо декораций — в ход идут любые подручные средства.

Именно здесь труппа театра не только репетирует накопленный репертуар (а за первый сезон существования арт-резиденции было поставлено 11 премьер), но и готовят новую работу. Мюзикл «Девушки-красавицы» по пьесе заслуженного работника культуры России, народного поэта Татарстана Разиля Валеева откроет череду премьер нового сезона арт-резиденции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Постановка является русскоязычной адаптацией пьесы «Әйдә, барыйк, кызлар карыйк!». За постановочную работу взялся режиссер, заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин.

По его словам, в спектакле «Девушки-красавицы» была предпринята попытка создать своеобразный симбиоз татарской народной мудрости, присутствующий в текстах Разиля Валеева, и западно-европейской музыки в контексте русской культуры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Откровенно, это непростой опыт. Но пока говорить о результатах рано. Сегодня мы представили только репетиционный процесс. Важно было, чтобы артисты вошли в кураж и драйв от работы на зрителя. Если чувствуется обратная отдача, то мы движемся в верном направлении. И пусть спектакль ещё сырой, хлипкий, судя по реакции, этот диалог „артист — зритель“ состоялся. Пусть даже если первые иногда забывали свой текст», — посмеялся режиссер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И действительно: прогон любовных приключений татарского Дон Жуана Айрата и четверых его верных, но не столь опытных в делах сердечных друзей, был принят тепло. Через любовные перипетии и нелепые ситуации, в которые то и дело попадают наши герои, в спектакле без излишнего нравоучения пропагандируются такие ценности, как истинная любовь, семья и верность.

«Если бы в свое время я видел такие спектакли — они совершенно точно стали бы подспорьем в моем личностном становлении. Благодаря таким постановкам в свои 16-17 лет я бы уже знал, как знакомиться, вести себя и выражать свои чувства по отношению к прекрасной половине человечества. Ведь таким вещам не учат в школе. И здорово, что в этом спектакле эти темы не преподносятся через бездарное псевдоумничание. Все проходит легко, весело и задорно. На фоне повсеместного экспериментального театра „Девушки-красавицы“ — это глоток свежего воздуха», — поделился мнением заслуженный деятель искусств РТ и Республики Крым, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, директор арт-резиденции Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так как перед глазами зрителей предстанет не что иное, как мюзикл, особое внимание было уделено музыкальной составляющей. Построенные на джазовых стандартах, тем не менее каждый номер отождествляется с карикатурным образом героя.

«Мы постарались, чтобы музыка передавала характеры персонажей. На мой взгляд, получилось нечто особенное, подобного в Казани я не встречал. Артистам приходится непросто — они должны совмещать в себе как актерский дар, так и музыкальный талант. Уверен, что у арт-резиденции большое будущее, ведь здесь работают неравнодушные люди», — отметил композитор, заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предполагается, что новая постановка будет представлена широкому зрителю в ноябре этого года.