Начался процесс возвращения тел россиян, погибших в Хургаде

Начался процесс репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа на египетском курорте Хургада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Хургаде.

Представители консульства сообщили агентству, что необходимые документы оформлены и процесс репатриации запущен.

Репатриация тела — процесс возвращения тела умершего на родину или место похорон из-за границы.

В генконсульстве уточнили, что финансовые затраты, связанные с репатриацией, покрываются страховыми компаниями.

Напомним, в четверг у берегов Хургады затонул прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 российских туристов. Судно совершало обычный подводный тур для осмотра коралловых рифов.

Дипломатические источники подтвердили гибель шестерых россиян, в том числе двоих детей. Двое пострадавших остаются под наблюдением врачей, остальные туристы, получившие травмы, выписаны из больниц. По предварительным данным, в результате крушения погиб врач из Татарстана Равиль Валиуллин. На днях глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин сообщил, что состояние его супруги, Кристины Валиуллиной, оценивается как стабильное. Их двое детей также находятся в больнице, угрозы жизни нет.

По словам генконсула Виктора Воропаева, вода начала стремительно поступать в батискаф в момент посадки, что привело к его затоплению.

Власти Египта проводят расследование инцидента. Капитан судна был освобожден под залог решением местной прокуратуры, однако ему запрещено покидать место жительства.