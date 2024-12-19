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«Если надо, съездим, тоже проголосуем»: Минниханов о выборах Президента Беларуси
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе церемонии передачи Казани троллейбусов производства Минского автомобильного завода высказался о предстоящих выборах Президента Беларуси, поддержав действующего главу этого государства Александра Лукашенко.
Генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович вручил Рустаму Минниханову символический ключ в знак сотрудничества, заметив, что белорусы всегда очень любят и уважают Татарстан, и указав на неизменность дружеских отношений.
«У вас там выборы Президента. Имейте в виду — хорошо проголосовать. Если надо, мы съездим, тоже проголосуем», — пошутил Раис РТ.
«Минский автомобильный завод всегда за, Президента всегда поддерживает», — ответил руководителю республики Валерий Иванкович.
«Поддержим Александра Григорьевича, да?» — задал риторический вопрос Рустам Минниханов, назвав Президента Беларуси «близким человеком» и «старшим товарищем». «Скажите, что татары думают взять открепительные талоны, приехать», — с юмором заметил Минниханов.
Руководитель МАЗа пообещал обязательно передать Александру Лукашенко слова Раиса РТ и выразил от лица белорусов готовность в свою очередь поддержать татарстанцев.
Выборы Президента Беларуси намечены на 26 января 2025 года.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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