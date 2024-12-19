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Политика 19 декабря 2024 13:08

«Если надо, съездим, тоже проголосуем»: Минниханов о выборах Президента Беларуси

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Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе церемонии передачи Казани троллейбусов производства Минского автомобильного завода высказался о предстоящих выборах Президента Беларуси, поддержав действующего главу этого государства Александра Лукашенко.

Генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович вручил Рустаму Минниханову символический ключ в знак сотрудничества, заметив, что белорусы всегда очень любят и уважают Татарстан, и указав на неизменность дружеских отношений.

«У вас там выборы Президента. Имейте в виду — хорошо проголосовать. Если надо, мы съездим, тоже проголосуем», — пошутил Раис РТ.

«Минский автомобильный завод всегда за, Президента всегда поддерживает», — ответил руководителю республики Валерий Иванкович.

«Поддержим Александра Григорьевича, да?» — задал риторический вопрос Рустам Минниханов, назвав Президента Беларуси «близким человеком» и «старшим товарищем». «Скажите, что татары думают взять открепительные талоны, приехать», — с юмором заметил Минниханов.

Руководитель МАЗа пообещал обязательно передать Александру Лукашенко слова Раиса РТ и выразил от лица белорусов готовность в свою очередь поддержать татарстанцев.

Выборы Президента Беларуси намечены на 26 января 2025 года.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.

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#Рустам Минниханов #Александр Лукашенко #татарстан и беларусь
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