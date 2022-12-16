Набиуллина заявила о достаточном количестве золотовалютных резервов у России

У России сейчас достаточное количество золотовалютных резервов. Об этом заявил председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Наших золотовалютных резервов достаточно сейчас. У нас нет задачи специального накопления золотовалютных резервов», — заметила руководитель регулятора.

Глава ЦБ уточнила, что покупка золотовалютных резервов будет производиться только в том случае, если будет происходить накопление средств в рамках бюджетного правила.

«Бюджетное правило, которое начинает действовать, будут параметры, мы тогда будем выступать как агент Министерства финансов <…>», — подытожила председатель Банка России.

Ранее сегодня Центробанк снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор предупредил, что в России усиливается нехватка рабочей силы после частичной мобилизации.