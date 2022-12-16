ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На данный момент темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным, сообщила пресс-служба регулятора.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне, отмечается в сообщении ЦБ. Однако выросли проинфляционные риски на фоне изменения ситуации на рынке труда и ухудшения условий внешней торговли.

«По нашему прогнозу годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», – говорится в сообщении.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор пообещал принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и процесса структурной перестройки экономики а также с учетом условий на финансовом рынке.

Напомним, ставку в 7,5% годовых ЦБ оставляет с 19 сентября. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 10 февраля 2023 года.