Центробанк: В России усиливается нехватка рабочей силы после частичной мобилизации

Безработица в России обновила исторический минимум. Возможности расширения производства в российской экономике сегодня значительно ограничены состоянием рынка труда – работников не хватает после проведения частичной мобилизации, заявил сегодня Банк России.

«На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается также, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В том числе – в логистике. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в четвертом квартале, отмечает ЦБ.

Напомним, сегодня регулятор сохранил ключевую ставку в 7,5% – на этом уровне она держится с сентября.