Набиуллина заявила, что ДКП почти не влияет на рост экономики и сдерживает инфляцию

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора минимально влияет на рост экономики. При этом она помогает тормозить инфляцию, цитирует спикера «КоммерсантЪ».

В свою очередь, по мнению главы кредитной организации, куда больше сдерживает экономический рост рынок труда и кадровый дефицит. Это приводит к тому, что предприятиям тяжело расширить производства, отметила она.

Также Набиуллина обратила внимание на то, что производства в России расширяют в основном за счет инвестиций в автоматизацию и повышение производительности труда. Поэтому бизнесу тоже крайне важна низкая, предсказуемая инфляция, резюмировала глава ЦБ.

Еще она добавила, что экономика РФ продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста.

Что касается снижения ключевой ставки, то она может пойти вниз во второй половине этого года. Политика ЦБ сменится только тогда, когда начнет снижаться инфляция, сказала Набиуллина. При этом она отметила, что преждевременное смягчение ДКП может спровоцировать рост инфляции, и такой опыт уже был у многих стран.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству вывести экономику России на четвертое место в мире.