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Мишустин: Средняя зарплата в России – 73 тыс. рублей с копейками
Средняя зарплата в России составляет чуть больше 73 тыс. рублей. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, опровергнув слова Геннадия Зюганова о заработных платах в стране.
Напомним, ранее, когда Мишустин выступал в Госдуме, лидер КПРФ заявил, что невозможно прожить на зарплату в 20 тыс. рублей в месяц.
«20 тыс. рублей в среднем – это не так. Средняя зарплата в стране – 73 тыс. рублей», – цитирует ответ Мишустина ТАСС.
Он уточнил, что такая статистика зарплат составлена по расчетам работодателей. При этом в отчетах учтены выплаты как от руководителей, так и от оборонных предприятий, и выплаты для участников СВО.
«Они (выплаты) все учтены. Поэтому средняя зарплата – 73 тыс. с копейками», – пояснил политик.
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