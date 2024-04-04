Мишустин: Средняя зарплата в России – 73 тыс. рублей с копейками

Средняя зарплата в России составляет чуть больше 73 тыс. рублей. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, опровергнув слова Геннадия Зюганова о заработных платах в стране.

Напомним, ранее, когда Мишустин выступал в Госдуме, лидер КПРФ заявил, что невозможно прожить на зарплату в 20 тыс. рублей в месяц.

«20 тыс. рублей в среднем – это не так. Средняя зарплата в стране – 73 тыс. рублей», – цитирует ответ Мишустина ТАСС.

Он уточнил, что такая статистика зарплат составлена по расчетам работодателей. При этом в отчетах учтены выплаты как от руководителей, так и от оборонных предприятий, и выплаты для участников СВО.

«Они (выплаты) все учтены. Поэтому средняя зарплата – 73 тыс. с копейками», – пояснил политик.