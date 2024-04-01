Путин поручил вывести экономику России на четвертое место в мире

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить меры, которые выведут экономику страны на четвертое место в мире. Согласно перечню поручений, опубликованных на сайте Кремля, цель должна быть достигнута к 2030 году.

«Принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности», — говорится в тексте.

Доклад должны представить до 31 марта 2025 года. Впоследствии такие отчеты правительство обяжут предоставлять каждый год. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин поручил обеспечить финансирование на реализацию поручений, озвученных в послании Федеральному собранию. Доклад по этому вопросу поручено подготовить до 1 октября 2024 года, а потом предоставлять каждый год.