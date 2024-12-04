Набиуллина: «Тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год

«Тормозной путь» возвращения инфляции в РФ к цели, которая составляет 4%, займет весь 2025 год и захватит часть 2026-го. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», – сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что годовая инфляция в стране в 2024 году прогнозируется вдвое выше целевого показателя – 8-8,5%.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту, в чем выгоднее хранить сбережения, и как скачки курса валют отразятся на ценах на товары.