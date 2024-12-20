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Экономика 20 декабря 2024 16:02

Набиуллина: Рост кредитования в России замедлился под влиянием ставки

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Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что рост кредитования в России замедлился под влиянием ставки. Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю сегодняшнего заседания Совета директоров Банка России.

«Сейчас мы видим, что под влиянием ставки, мер банковского регулирования кредитование замедлилось уже во всех сегментах. Если такая динамика кредитования сохранится, то это отразится и на спросе, и на инфляции», – сказала Набиуллина.

Она сослалась на ноябрьские данные, которые показывают замедление роста кредитования. Это тот фактор, который надо принимать во внимание при принятии решений по ключевой ставке, отметила глава ЦБ РФ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также рассказала, что могло бы произойти с инфляцией в стране, если бы ключевая ставка сохранилась на уровне 7,5%.

Сегодня ЦБ России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%.

#ключевая ставка центробанка #кредитование #Эльвира Набиуллина
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