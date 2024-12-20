Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Набиуллина: Рост кредитования в России замедлился под влиянием ставки
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что рост кредитования в России замедлился под влиянием ставки. Заявление прозвучало на пресс-конференции по случаю сегодняшнего заседания Совета директоров Банка России.
«Сейчас мы видим, что под влиянием ставки, мер банковского регулирования кредитование замедлилось уже во всех сегментах. Если такая динамика кредитования сохранится, то это отразится и на спросе, и на инфляции», – сказала Набиуллина.
Она сослалась на ноябрьские данные, которые показывают замедление роста кредитования. Это тот фактор, который надо принимать во внимание при принятии решений по ключевой ставке, отметила глава ЦБ РФ.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также рассказала, что могло бы произойти с инфляцией в стране, если бы ключевая ставка сохранилась на уровне 7,5%.
Сегодня ЦБ России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»