Набиуллина рассказала, что было бы с инфляцией без повышения ставки

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что могло бы произойти с инфляцией в стране, если бы ключевая ставка сохранилась с осени 2022 года на уровне 7,5%. Заявление прозвучало на сегодняшней пресс-конференции по случаю заседания СД Банка России насчет ключевой ставки.

«Если бы мы оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20% и даже 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания. Главное, что она продолжала бы быстро ускоряться», – пояснила Набиуллина.

Задача денежно-кредитной политики, пояснила председатель ЦБ РФ, не в том, чтобы снизить инфляцию любой ценой. Необходимо замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности и потенциал.

«Мы двигаемся постепенно, чтобы не навредить, и всякий раз всесторонне оцениваем влияние наших решений на экономику», – заверила Набиуллина.

Сегодня ЦБ России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%.