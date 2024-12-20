ЦБ России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%

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Совет директоров Центробанка России решил оставить ставку на прежнем уровне – 21% годовых по итогам заседания 20 декабря. Информация появилась в телеграм-канале регулятора.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», – говорится в сообщении регулятора.

Центробанк РФ считает, что есть предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Напомним, что в прошлый раз, 25 октября, Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 21% годовых.

С декабря 2023 года ставка держалась на уровне 16%, но 26 июля текущего года ЦБ повысил ее до 18% годовых, а 13 сентября — до 19%.