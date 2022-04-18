Набиуллина: К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу платежной системы SWIFT — присоединились уже 52 иностранные организации, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала глава регулятора, выступая в Госдуме.

Напомним, ЦБ начал работать над созданием альтернативного способа обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от SWIFT.

Ранее эксперт из Японии заявил о том, что отключение России от этой международной платежной системы пошатнет гегемонию доллара, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, обосновав это решение необходимостью защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.