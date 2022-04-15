Японский экономист: Отключение России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара

Затягивание ситуации с отключением от SWIFT России пошатнет гегемонию американской валюты в условиях отказа от нее при международных расчетах в долгосрочной перспективе. Об этом заявил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама, передает РИА Новости.

«Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — сказано в статье эксперта, опубликованной в JB Press.

По словам Каракамы, отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, однако через какое-то время Россия адаптируется к этому. В итоге это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций США.

При этом, отмечает экономист, в ближайшее время гегемония доллара никуда не уйдет, однако ситуация будет меняться по мере привыкания к миру без SWIFT.

Каракама отметил, что за последние двадцать лет с небольшим доля доллара в валютных резервах снизилась с 71% до 59%, а образовавшийся вакуум заполнили другие валюты, в том числе юань, который вырос с 1,7% до 10%. Очевидно, что тенденция в управлении валютными резервами заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и государств, богатых ресурсами.

В конце марта МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты, в которых интересно то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума, напомнил экономист.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Рестрикции прежде всего направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В начале марта ЕС решил отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ.