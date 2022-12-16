Набиуллина: Инфляция может замедлиться до 4%, но это не будет отражать динамику цен

В ближайшие месяцы годовая инфляция в России продолжит замедляться, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что на стоимость товаров и услуг «здесь и сейчас» это не повлияет, а годовая инфляция мало отражает реальное положение дел, поскольку это показатель «перегружен прошлыми шоками».

«Когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас», – цитирует ее пресс-служба регулятора.

По ее словам, в ноябре и начале декабря цены росли в основном из-за разовых факторов, прежде всего – индексации тарифов ЖКХ. Но вместе с тем усиливается влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию – эта тенденция продолжится и в будущем году, заверила глава ЦБ.

Из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются издержки компаний на рабочую силу, добавила она. Напомним, ранее ЦБ сообщил, что в России зафиксирован исторический минимум безработицы, и наблюдается нехватка рабочей силы после проведения частичной мобилизации. Также сегодня регулятор сохранил ключевую ставку в 7,5% – на этом уровне она держится с сентября.