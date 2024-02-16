Набиуллина допустила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года

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Большинство членов совета директоров Банка России считают, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине этого года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

«Что касается пространства для снижения ставки – оно действительно есть, но, на наш взгляд, будет происходить постепенно и плавно...» – заявила она.

Сегодня Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Также был повышен прогноз по средней ключевой ставке в этом году на 1%.