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Экономика 16 февраля 2024 15:30

Набиуллина допустила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года

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Набиуллина допустила, что ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года
Фото: kremlin.ru

Большинство членов совета директоров Банка России считают, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине этого года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

«Что касается пространства для снижения ставки – оно действительно есть, но, на наш взгляд, будет происходить постепенно и плавно...» – заявила она.

Сегодня Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Также был повышен прогноз по средней ключевой ставке в этом году на 1%.

#ключевая ставка
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