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ЦБ на 1% повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году
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Прогноз по средней ключевой ставке в России в этом году повышен на 1%. Вместо 12,5-14,5%, полагает Центробанк, ее уровень составит от 13,5% до 15,5%.
На 1% увеличены и ожидаемые показатели на 2025 год: 8-10%. Неизменными остались лишь цифры на 2026 год — 6-7%.
Сегодня, напомнил, Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.
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