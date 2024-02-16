ЦБ вынес решение по ключевой ставке

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Совет директоров (СД) Центробанка РФ решил сохранить ключевую ставку в 16%. Как сообщили на сайте регулятора, сейчас «инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким».

Уточняется, что внутренний спрос все еще сильно опережает возможности расширять производство товаров и услуг. Именно поэтому делать выводы про устойчивость складывающихся дезинфляционных тенденций рано.

При этом политика ЦБ закрепит процесс дезинфляции в экономике, говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦБ РФ добавили, что на 22 марта 2024-го запланировано следующее заседание, на котором вновь рассмотрят вопрос относительно уровня ключевой ставки.

Ранее данное решение регулятора «предсказывал» и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.