Уровень безработицы в Набережных Челнах снизился до допандемийных показателей

С начала текущего года в Набережных Челнах трудоустроено 7 145 граждан, в качестве безработных зарегистрировано 1 415. Таким образом, уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,5%, а в целом по Татарстану — 0,83%. Об этом сообщила руководитель Центра занятости населения Автограда Татьяна Быданова.

«Всего с начала года за поиском работы обратились 9 192 человека, трудоустроено 7 145 граждан», — сообщила она.

Сегодня в базе данных кадрового центра имеется 9 049 вакансий. 1 147 предприятий города зарегистрированы на портале «Работа в России». «На пособие по безработице с начала года потрачено 119 млн 972 тыс. рублей», — сообщила руководитель Центра занятости.

«Мы по сути возвращаемся к доковидному периоду. Это хороший знак. Организации и учреждения города вышли на нормальный ритмичный режим работы. Еще раз хочу сказать, возвращаясь к теме вакцинации, все это так хрупко и зыбко пока. Если люди будут живы-здоровы, то они будут работать и предприятия будут работать», — сказал Магдеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня на рынке республики насчитывается 57 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числится порядка 17 тыс. человек. Таким образом, на рынке труда наблюдается конкуренция среди работодателей, нуждающихся в персонале. Сейчас у каждого соискателя есть возможность выбора среди трех свободных вакансий.