Наиль Магдеев: «Ситуация с Covid-19 в Набережных Челнах пока не улучшается»

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Набережных Челнах не улучшается, а остается стабильно сложной. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Вопросы вакцинации не снимаются, ничего хорошего мы пока не видим, заметного улучшения по запросам в учреждения здравоохранения тоже нет — и по ковидным госпиталям. и по горбольнице №5, которую мы вынужденно развернули под ковид-госпиталь, обращений в медучреждения меньше не становится. Более 98% по России, вновь заразившихся ковидом, — это невакцинированные граждане», — отметил градоначальник.

Магдеев подчеркнул, что на данный момент среди заразившихся новой коронавирусной инфекцией в основном молодые люди. «С ковидом шутки плохи. Тяжелых течений болезни стало больше. Мир другого еще не придумал. Массовая вакцинация от любой болезни спасала. Те, кто сегодня эту болезнь получил „благодаря“ своим неумелым действиям, пожинает плоды на больничной койке. Какие аргументы еще нужны?» — отметил мэр, призвав соответствующие службы вести разъяснительные беседы.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 3 586 случаев новой коронавирусной инфекции. В городе также продолжается прививочная кампания против Covid-19: первым компонентом привиты 124 279 человек, полностью вакцинацию прошли 108 380.