Минтруд Татарстана спрогнозировал рост числа вакансий для удаленной работы

Сегодня в Татарстане на удаленной работе занято порядка 18 тыс. человек, в то время как в пиковый период данный показатель достигал 60 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«С начала пандемии и введения ограничений деятельности по ряду отраслей появилось такое понятие, как удаленная занятость. На сегодняшний день в Трудовом кодексе приняты поправки, которые урегулировали правовое положение данного вида работы, определили требования к работодателям и обязанности работников, работающих удаленно. Наиболее приемлема данная сфера занятости для офисных сотрудников», – сказала она.

Спикер отметила преимущества удаленной работы. Для бизнеса, где такой режим работы возможен, это оправдано с точки зрения экономии. Таким образом бизнес несет меньше издержек по аренде офисов и оснащению рабочих мест. Удаленная форма занятости в дальнейшем будет применяться еще шире, подчеркнула Тазетдинова.

Сегодня на рынке республики насчитывается 57 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числится порядка 17 тыс. человек. Таким образом, на рынке труда наблюдается конкуренция среди работодателей, нуждающихся в персонале. Сейчас у каждого соискателя есть возможность выбора среди трех свободных вакансий, отметила Тазетдинова.