Набережные Челны перевыполнили план по вводу жилья в 2023 году

В уходящем году Набережные Челны перевыполнили план по вводу жилья. За год застройщики построили более 318,7 тыс. квадратных метров жилья при плане в 310 тыс. квадратных метров. Из этой суммы 24 тыс. квадратных метров были построены по программе «Социальная ипотека». Об этом на заседании горсовета сообщил мэр Наиль Магдеев.

«Развитие города неразрывно связано со строительным комплексом. Активно строятся несколько жилых комплексов, включая „Притяжение“, „Премьер-квартал на Набережной“, ЖК „Озеро“ и другие», — отметил он.

В этом году на строительство и капремонт было выделено почти 15 млрд рублей.

«По цифре это примерно еще один бюджет города Набережные Челы», — добавил Магдеев.

23 декабря на совещании в Доме Правительства РТ стало известно, что Татарстан перевыполнил план по вводу жилья на 8,6%. Мероприятие в режиме ВКС со всеми муниципалитетами провел Раис республики Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 18 тысяч рублей выросла средняя зарплата в Набережных Челнах.