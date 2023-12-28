На 18 тысяч рублей выросла средняя зарплата в Набережных Челнах

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За 10 месяцев 2023 года на средних и крупных предприятиях в Набережных Челнах средняя заработная плата выросла на 18 тыс. рублей и составила чуть более 67 тыс. рублей. Такие данные на сессии Горсовета Челнов привел мэр города Наиль Магдеев.

Он сообщил, что на 22 декабря уровень безработицы в городе составляет 0,18%. Это самый низкий показатель за последние 17 лет. При этом подавляющее число предприятий всех отраслей экономики отмечают острую нехватку кадров.

«Для решения этих задач мы работаем по нескольким направлениям: занимаемся укреплением материально-технической базы учреждений образования, подготовкой кадров, капитально ремонтируем наши колледжи и общежития. Многие промышленные предприятия, в том числе и муниципалитет, работают по вопросам обеспечения работников жильем», — сказал он.

Глава города также заметил, что зарплата перестает быть единственным мотивирующим фактором. Начальники предприятий стали уделять больше внимания кадровой политике, подготовке специалистов, условиям труда и корпоративной культуре.

По его словам, несмотря на внешние ограничения и санкции, в Челнах продолжилась реализация инвестпроектов, которые вносят значимый вклад в экономику Татарстана. Так, объем отгруженной продукции к концу года планируется в объеме более 700 млрд рублей. Индекс промышленного производства составит не менее 115%.

Существенную долю в развитие экономики внес КАМАЗ.

«По итогам года компания планирует произвести более 42 тыс. грузовых автомобилей. КАМАЗ не только выдержал все испытания, но и укрепил свои позиции в числе стратегически важных предприятий своей страны. Восстановлен модельный ряд автомобилей К5 с улучшенными потребительскими свойствами», — сказал Магдеев.

Также глава города остановился на теме развития малого и среднего предпринимательства. За год доля налогов от МСП в городском бюджете составила 37,5%.