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На ж/д вокзале Казани в преддверии «Игр будущего» появилась зона с Just Dance
В преддверии Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» на ж/д вокзале Казань-Восстание установили интерактивную площадку Just Dance. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
«До 5 марта включительно все желающие могут попробовать себя в одной из дисциплин Игр Будущего и стать участниками танцевальной игры. Разобраться в правилах помогут волонтеры», – отмечается в сообщении.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Ожидается участие более 260 команд и 2 тыс. спортсменов из разных стран мира. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
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