На заводе имени Горького заявили о готовности выпускать яхты под брендом Aurus

Зеленодольский завод имени А. М. Горького, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», готов организовать выпуск яхт класса люкс под брендом Aurus. Об этом рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“» Ренат Мистахов, передает ТАСС.

«В Зеленодольске есть опыт строительства. <…> знаний, умений [достаточно]. Если нам доверят, мы справимся», — подчеркнул собеседник агентства, напомнив, что предприятие уже выпускает «такие комфортабельные суда, как А145, „Метеор-2020“, А45».

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Акционеры компании — ФГУП «НАМИ» (63,5%) и Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством Президента РФ Владимира Путина.

Завод в Елабуге на данный момент производит седаны Aurus Senat и кроссоверы Komendant. Там же предполагается развернуть производство электромобилей под этим брендом. Также Казанский вертолетный завод еще в 2021 году представил вертолет «Ансат Aurus» — сертифицированную версию «Ансата» премиум-класса.

В декабре 2022 года вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что у компании Aurus есть идеи по использованию бренда в выпуске одежды, климатической техники и яхт. В апреле 2023-го генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров подтвердил ведение переговоров с несколькими компаниями о расширении линейки бренда яхтами класса люкс.