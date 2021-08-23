КВЗ представил на выставке «Армия-2021» два военно-транспортных вертолета и Ансат Aurus

Казанский вертолетный завод (КВЗ) принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщила пресс-служба предприятия.

«Казанский вертолетный завод — традиционный участник форума „Армия“, на полях выставки мы представляем линейку нашей техники — это машины в трех разных классах», — сказал управляющий директор КВЗ Алексей Белых.

Ансат Aurus

На аэродроме Кубинка — внешней экспозиции холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — КВЗ представил военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-38Т и вертолет премиум-класса Ансат Aurus.

«У предприятия большие планы по загрузке: поставка вертолетов серии Ми-8/17 нашим традиционным заказчикам, в том числе иностранным, наращивание объемов производства Ми-38 до 10 машин в год и выпуск Ансатов, преимущественно для санитарной авиации», — цитирует директора пресс-служба.

Ми-17В-5 (в центре)

Ми-17В-5 — один из самых технически оснащенных вертолетов семейства Ми-8/17, который вобрал в себя лучшие конструкторские находки предыдущих поколений.

Вертолет Ми-38Т, представленный на форуме, КВЗ поставил Минобороны России в 2019 году. Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортно-десантных задач: в салоне могут разместиться до 40 десантников. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час.

Ми-38Т

Также на выставке демонстрируется вертолет Ансат Aurus с салоном в стилистике российского бренда автомобилей класса «люкс». Ансат Aurus предназначен для бизнес-перевозок, в салоне расположены кресла для пяти пассажиров.

Фотографии предоставлены пресс-службой КВЗ