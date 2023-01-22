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Ру Тат
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Экономика
22 января 2023  11:07

В Елабуге планируют организовать производство электромобилей Aurus

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Российские автомобили класса люкс Aurus, которые выпускает завод в особой экономической зоне «Алабуга», предполагается производить и в электрической версии. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

«Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — ответила чиновница на вопрос о планах пересесть на электромобиль.

При этом Абрамченко уточнила, что она пока осторожно относится к электромобилям, поскольку не видит системы их утилизации. «Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — пояснила вице-премьер.

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Она включает лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП «НАМИ» (63,5%) и Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством Президента России Владимира Путина.

С мая 2021 года автомобили этого бренда производятся серийно на заводе в Елабуге. В конце ноября 2022-го там открылось серийное производство внедорожника Aurus Komendant. Тогда на нем прокатились Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.
#aurus #ОЭЗ Алабуга #электромобиль
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