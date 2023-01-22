В Елабуге планируют организовать производство электромобилей Aurus

Российские автомобили класса люкс Aurus, которые выпускает завод в особой экономической зоне «Алабуга», предполагается производить и в электрической версии. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

«Мы популяризируем российский автомобиль, Правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — ответила чиновница на вопрос о планах пересесть на электромобиль.

При этом Абрамченко уточнила, что она пока осторожно относится к электромобилям, поскольку не видит системы их утилизации. «Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — пояснила вице-премьер.