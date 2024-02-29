На защиту коммуникаций в зоне строительства метро Казани выделят 707,7 млн рублей

Власти РТ выделят 707,7 млн рублей – это средства, которые уйдут на защиту инженерных коммуникаций в зоне, где строится первый участок второй линии казанского метрополитена. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы затронут участок от станции «Фучика» до «Сахарова». Обязанности подрядчика следующие: вынос из зоны строительства сетей связи, электроснабжения и канализации, проводка наружной системы водоснабжения, чистка территории от деревьев и кустарников.

Срок завершения работ – до 1 декабря 2024 года. Заказчик – Главстрой Татарстана.

Ранее сообщалось, каким будет внешний вид и концепция новых станций метро Казани. Напомним, это станции «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Как рассказали «Татар-информу», в оформлении «остановок» будет преобладать металл, однако каждая из них будет иметь свое лицо.

Также в «Метроэлектротранс» сообщили, до какого числа в казанском метро продолжат ходить дополнительные поезда.