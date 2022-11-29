МАГАТЭ планирует усилить присутствие на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии усилит контроль на всех атомных электростанциях на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

«Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты их энергетической инфраструктуры», — написал он по итогам встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Гросси также заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и обеспечение безопасности украинского персонала станции во время рабочей поездки в Бухарест. Он подчеркнул, что работа по безотлагательному установлению ядерной безопасности продолжается.

Запорожская АЭС на сегодняшний день является самой крупной электростанцией в Европе. Она находится на берегу Днепра вблизи города Энергодара. С 28 февраля станция находится под контролем российских военных.

Накануне пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может вывести свои военные силы с АЭС.