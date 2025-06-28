На ярмарке вакансий в экстрим-парке «Урам» представили свыше 3 тыс. предложений о работе

В казанском экстрим-парке «Урам» в стартовал Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Весь день здесь будут работать более 40 предприятий и организаций, которые представят свыше 3 тыс. актуальных вакансий, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня во всех муниципальных районах республики проходят ярмарки вакансий. Это более 300 работодателей и 9 тыс. вакансий», – отметила министр.

Соискатели смогут пройти собеседования с работодателями, получить консультации по обучению и трудоустройству, а также узнать о перспективах карьерного роста, пояснила она.

Фестиваль профессий включает мастер-классы от колледжей и вузов на такие темы, как робототехника, химические опыты, каллиграфия, сборка монтажных конструкций, роспись по гипсу, природопользование и аквагрим. Кроме того, будет доступен виртуальный симулятор профессий.

Зарипова подчеркнула, что ярмарка полезна не только для трудоспособного населения, но и для представителей подрастающего поколения.

«Ребята тут могут больше узнать о профессиях, пройти профориентационные тесты и, если им понравится какое-то направление, узнать, как получить эту специальность и какие экзамены нужно будет сдавать после школы», – объяснила руководитель Минтруда РТ.

Ярмарка трудоустройства – ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций. С 2025 года Всероссийская ярмарка трудоустройства – одно из мероприятий национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами. «Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – замечал он.