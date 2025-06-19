На федеральном этапе ярмарки «Работа России» соискателям РТ предложат 8,5 тыс. вакансий

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 27 июня в Татарстане. На 46 площадках более 300 работодателей предложат 8,5 тыс. вакансий. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин.

«В Казани ярмарка, приуроченная ко Дню молодежи, пройдет 28 июня в парке "Урам"», – сказал он.

Городская площадка будет работать с 9 часов утра и до 17 часов вечера. На федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства по всей республике свои вакансии представят ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский вертолетный завод», ФКП «Казанский пороховой завод», АО «Сетевая компания», агрокомплекс «Ак Барс» и другие предприятия.

«В программе – маркет работодателей, тематические лекции экспертов, интерактивы, квизы. Также будут представлены экспозиции предприятий республики. Вертолетный завод представит на экспозиции вертолет "Ансат", а "КАМАЗ" – кросс, а также боевой "Ахмат"», – отметил Муллин.

По его словам, мероприятие «будет заточено под участие молодежи». Специалисты помогут молодым людям в выстраивании карьерных треков. Посетители примут участие в розыгрыше ценных призов.

Муллин напомнил итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, который прошел весной в КСК «УНИКС» в Казани.

«На казанской площадке в апреле было представлено 120 предприятий, пришли около 13 тыс. соискателей, примерно 7 тыс. из них получили направления на трудоустройство», – заметил он.

По данным пресс-службы ЦЗН РТ, всего в региональном этапе по всей республике 500 работодателей представили 19 тыс. вакансий, мероприятия посетили 13 тыс. человек.

Ярмарка трудоустройства – ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

С 2025 года Всероссийская ярмарка трудоустройства – одно из мероприятий национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.