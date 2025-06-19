Минмолодежи РТ пригласило татарстанцев на ярмарку вакансий в парк «Урам»

Главные мероприятия 28 июня, в День молодежи, в Казани пройдут в парке «Урам» и на Черном озере. Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Основная площадка будет организована в парке "Урам", где пройдет ярмарка вакансий. Ожидается много разных активностей, ребят ждет насыщенная программа. <…> 28 июня будет 38 работодателей, огромное количество вакансий», - отметила она.

Галиева-Мустафина пригласила молодых людей на предстоящие мероприятия и добавила, что подростки, не имеющие опыта работы, могут обратиться в Центры занятости, заполнить анкету и получить первое место работы на лето.

«Самых активных мы соберем в ноябре в молодежном центре "Волга" на форум юных граждан. Участников ждет профориентационная образовательная программа, ценные призы и подарки», - добавила она.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 27 июня в Татарстане. На 46 площадках по всей республике более 300 работодателей предложат 8,5 тыс. вакансий.