За две недели на сельхозярмарках Нижнекамска продано продукции на 3,5 млн рублей

В Нижнекамске вторую субботу подряд работают сельскохозяйственные ярмарки. С 10 сентября горожане приобрели на них фермерскую продукцию на 3,5 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Ярмарки для продажи урожая 2022 года организованы на трех площадках: в «Экоагропарке», на Бызовском рынке и рынке «Комета».

На ярмарке можно купить товары от местных сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств: зерно здесь стоит от 10 рублей за 1 кг, картофель — 20–30 рублей за 1 кг, мясо птицы — от 150 рублей за 1 кг, говядина — от 460 рублей за 1 кг, яйца — 75 рублей за 10 штук, мука — 30 рублей за 1 кг.

На Бызовском рынке и в «Экоагропарке» торговля будет вестись ежедневно, а на рынке «Комета» — каждую неделю по субботам и воскресеньям с 8 до 15 часов.

Традиционные осенние сельхозярмарки также проходят в Казани и Набережных Челнах.