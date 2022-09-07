В городах Закамья 10 сентября стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске осенние сельскохозяйственные ярмарки возобновятся 10 сентября.

В Менделеевске торговля стартует в 8.00 и продлится до полудня на территории площади кинотеатра «Юность». Жителям будет представлена разнообразная сельхозпродукция: домашние молочные продукты (молоко, сыр, сметана, катык, творог), мясо птицы (индейка, курица, утка, перепелка), мясные полуфабрикаты, куриные яйца, мед и продукты пчеловодства, саженцы, лечебные травы, овощи (картофель, лук, морковь), зерно для животных и птицы и пр.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, в ярмарке примут крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства из Менделеевского, Агрызского и Тукаевского районов республики, а также представители Елабужского мясокомбината. Планируется, что ярмарки будут проводится вплоть до Нового года, последняя запланирована на 20 декабря.

В пресс-службе Нижнекамского района рассказали, что сельскохозяйственные ярмарки развернутся на трех площадках — это центральный рынок «Комета», «Экоагропарк» и Бызовской рынок. Свою продукцию представят местные производители. На центральном и Бызовском рынках нижнекамцы смогут по выгодным ценам приобрести овощи, а в «Экоагропарке» — закупиться мясной и молочной продукцией.

Работать ярмарка на рынке «Комета» будет еженедельно по субботам и воскресеньям с 8.00 до 15.00, а на Бызовском рынке и «Экоагропарке» — ежедневно.

В Челнах сельскохозяйственные ярмарки будут проходить по субботам с 8.00 до 15.00 также на трех площадках: на набережной Тукая перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Администрация города приглашает к участию сельчан, местных товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводовов-любителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани с 10 сентября возобновятся сельхозярмарки.