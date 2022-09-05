В Казани с 10 сентября возобновятся сельхозярмарки

С 10 сентября по 24 декабря в столице Татарстана будут проходить традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована еженедельно по субботам на 15 площадках города. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

«Для жителей города сельхозпроизводители республики предоставят продовольственную продукцию по социально ориентированным ценам. В ассортименте будет представлена как овощная и мясная продукция, так и товары для нужд подсобного хозяйства», — отметил спикер.

Площадки с товарами организуют на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградской, 27, пересечении улиц К. Тинчурина и Татарстан, ул. Чехова, 2, ул. Краснококшайской, 150/2, ул. Революционной, 12, ул. Батыршина, 20, на проспекте Ямашева, 71а, ул. Академика Лаврентьева, 10, ул. Р. Зорге, 66, ул. Ю. Фучика, 72, ул. Липатова, 7, в агропромышленном парке «Казань» (ул. Аграрная, 2). Жители «Салават Купере» смогут посетить ярмарку на парковке перед торговым центром «Радужный».

Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в жилом массиве Юдино, на улице Революционной, ведется реконструкция и благоустройство ярмарочной площадки. «Здесь появятся асфальтовое покрытие, ярмарочные шатры и павильоны со всеми коммуникациями и благоустройством», — отметил спикер.

На каждой торговой площадке будет представлена продукция 22 муниципальных районов Татарстана, а также 18 организаций агрокомплекса республики.

«Приглашаем горожан на наши ярмарки за свежей и качественной продукцией по доступным ценам», — заключил Руслан Фазылянов.