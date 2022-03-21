На Ямале планируется запустить производство отечественной «Кока-колы»

Завод «Арктическая вода» на Ямале работает над созданием российского аналога «Кока-колы» и расширением ассортимента других напитков отечественного производства, сообщается на сайте Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отмечается, что предприятие в числе первых воспользовалось государственной поддержкой для бизнеса и уже получило кредитные каникулы по займам, а также планирует воспользоваться и отсрочкой от уплаты налогов.

Для поддержки бизнеса в регионе также разработан собственный пакет мер. Например, отмена ковидных ограничений для предпринимательства, кредитование на льготных условиях по ставке от 7,5% годовых для действующего бизнеса и от 3% — для начинающего.

Директор компании «Арктическая вода» Сергей Кара отметил, что валютная разница от поставщиков и дефицит некоторого сырья, связанные с санкциями Запада, дали о себе знать, но новые логистические цепочки уже налаживаются.

«Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача — максимально быстро занять освободившиеся ниши», — объяснил он.

В опубликованном релизе сказано, что скоро в ассортименте напитков появится ямальская газировка с новыми вкусами «Кока-кола», «Тархун», «Байкал» и «Крем-сода».

Напомним, 9 марта американская компания The Coca-Cola Company, производящая безалкогольные напитки, сообщила о приостановке своей деятельности на территории России. Вслед за ней российский продовольственный рынок решила покинуть PepsiCo, производящая напитки под такими брендами, как Pepsi, 7UP, Mirinda, соков «Я», «Фруктовый сад» и J7.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.