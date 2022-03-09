Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Американская компания The Coca-Cola Company, производитель безалкогольных напитков, приостанавливает свою деятельность на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

«The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России», — говорится в сообщении.

Причиной такого решения стали события, происходящие на Украине. В компании пообещали «продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств».

Компании Coca-Cola принадлежат такие бренды, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья» и Bonaqua.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.