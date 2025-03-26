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Общество 26 марта 2025 17:00

Синоптик спрогнозировал раннее завершение отопительного сезона в Татарстане

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Из-за аномального тепла этой весной в Татарстане раньше привычных сроков завершится отопительный сезон. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По предварительным прогнозам, отопительный сезон закончится раньше обычного, наверное, недели на две», – сказал он.

Шувалов заметил, что положительная аномалия среднемесячной температуры в Татарстане наблюдается уже с июня 2024 года.

«Причина аномального хода погоды – в преобладании юго-западного и южного выноса, который ведет к переносу воздушных масс с Балкан и Черного моря в среднюю полосу Европейской части России. Затоки холода были крайне эпизодическими, редкими, не очень продолжительными и сильными», – добавил собеседник «Татар-информа».

#прогноз погоды #отопительный сезон #аномальное тепло
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